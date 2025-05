Bernburg/MZ. - Die Hochschule Anhalt zählt laut Präsident Jörg Bagdahn derzeit knapp 7.000 Studenten in Dessau-Roßlau, Köthen und Bernburg, darunter 2.500 ausländische aus 111 Nationen. In Sachen Internationalität sei sie damit gemeinsam mit der Uni Magdeburg Spitze in Sachsen-Anhalt, wo der Durchschnitt bei 14 Prozent liege. Gut ein Drittel der ausländischen Studenten bleibe in Deutschland und trete hier einen Job an. „Die Zahlen sind seit Jahren stabil“, sagte der Präsident gegenüber der MZ. Damit das so bleibt, dafür legten er und seine Professor-Kollegen sich am Informationstag am Samstag gemeinsam mit Mitarbeitern und Studenten mächtig ins Zeug, um den jungen Gästen ein Studium in Bernburg – mit 3.000 Studenten der größte der drei Standorte – schmackhaft zu machen.

