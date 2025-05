Polizei Explosion zerstört Eingang der MZ-Redaktion in Sangerhausen

Bei einer Expolosion am Sonntagmorgen, die weithin hörbar war, hat es größere Schäden am Eingang der MZ-Redaktion in Sangerhausen gegeben. Was die Detonation ausgelöst hat und was die Anwohner dazu sagen.