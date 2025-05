Nach einer Explosion im Keller konnten sich alle Bewohner eines Hauses in der Ascherslebener Curthstraße in Sicherheit bringen. Einige wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht.

Ein Kellerbrand hat in der Curthstraße in Aschersleben eine Explosion ausgelöst.

Aschersleben/MZ – Was immer da auch im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Curthstraße explodiert ist, innerhalb kurzer Zeit war das Treppenhaus komplett verraucht, so dass die Ascherslebener Feuerwehr eine Person mit einer Fluchthaube retten musste und zwei weitere Anwohner mit der Drehleiter aus ihrer Wohnung ins Freie brachte. In der Luft vor dem Gebäude liegt der Geruch nach verschmorten Plaste.