Ein böser Verdacht nach der Fällung von acht Bäumen in Bernburg, das Störfallgutachten von Schönebeck ist zurück auf der Tagesordnung, rund um Egeln steigt die Nachfrage bei der Tafel:

Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 26. August 2025.

Mittwoch, 27. August 2025.

Das ist neu am Mittwoch:

7.44 Uhr: Stück für Stück frisst sich derzeit ein Bagger durch die alte Bruchsteinmauer am Kugelweg in Bernburg. Im Auftrag der Stadt Bernburg sind auch die drei alten Garagen dahinter bereits verschwunden.

Die Mauer am Kugelweg in Bernburg wird abgerissen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Auf dem Plateau soll stattdessen eine grüne Ruheinsel angelegt werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind für dieses Projekt Kosten von 165.000 Euro veranschlagt.

Radfahrer flüchtet nach Unfall in Aschersleben

6.58 Uhr: Fahrerflucht mit dem Rad nach Unfall an der Ampel: Montagnachmittag wurde laut Polizeibericht eine 17-Jährige beim Überqueren der Straße an einer Fußgängerampel in Aschersleben verletzt. Sie habe bei Grün zwischen Herrenbreite und Hotel Stadt Aschersleben die Straßenseite gewechselt und wurde dabei von einem Radfahrer erfasst.

Die junge Frau verletzte sich am Kopf. Der Radfahrer, der offenbar bei Rot auf der Fahrbahn weitergefahren war, drehte sich kurz um, rief etwas in ihre Richtung und setzte seine Fahrt in Richtung Bahnhof fort, heißt es von der Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter 03471/37 90 entgegen.

Zweifel an Grund für Baumfällungen in Bernburg

6.27 Uhr: Acht Kugelrobinien wurden im März in Bernburg auf der Schulstraße abgesägt: Jetzt wundert sich Maria Richter wundert sich über den starken Austrieb aus Stümpfen von im März gefällten Kugelrobinien.

Maria Richter wundert sich über den starken Austrieb angeblich kranker Kugelrobinien, die im März auf der Schulstraße gefällt wurden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Deren Stammholz ist sehr begehrt und resistent gegen Krankheiten. Deshalb stellt sich die Frage: Mussten sie wirklich gefällt werden?

Störfallgutachten für Schönebeck ist wieder Thema

6.13 Uhr: Nach dem Erstellen der Störfallgutachten für vier relevante Unternehmen der Stadt Schönebeck landet das Thema nun nochmals auf den Tischen der Stadträte.

Die Schirm GmbH in Schönebeck aus der Luft gesehen. Im Vordergrund ist die Geschwister-Scholl-Straße zu erkennen. (Foto: Olaf Koch/Fliegerclub Schönebeck)

Wieso bloß müssen sie sich erneut damit befassen? Die Antwort finden Sie hier.

Große Nachfrage bei der Tafel in Egeln

5.53 Uhr: Die Nachfrage steigt an: Die Klusstiftung Schneidlingen kümmert sich rund um Egeln darum, dass die Bedürftigen in der Verbandsgemeinde mit Lebensmittelspenden versorgt werden können.

Die Chefin der Kleiderkammer Gabriele Baumbach (links) und ihre Kollegin Renate Herber haben eine riesengroße Auswahl an gebrauchten, aber noch sehr guten Textilien, Schuhen und dergleichen. (Foto: René Kiel)

Das gelingt nur mit insgesamt zehn Mitarbeitern, die meisten davon arbeiten ehrenamtlich. Das macht die Sache nicht einfacher.