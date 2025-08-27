Pferdesport in Aschersleben Ascania-Pferdefestival: Martin Kunze hält den Boden in Schuss
Seit der ersten Stunde sorgt Martin Kunze beim Pferdefestival in Aschersleben dafür, dass Ross und Reiter perfekte Bedingungen vorfinden.
27.08.2025, 16:30
Aschersleben/mz. - Ein wenig Schlafmangel gehört dazu, wenn zum Ascania-Pferdefestival in Aschersleben gerufen wird. Denn die Aufgabe von Martin Kunze ist es dann, sich um den Boden auf der Turnierfläche und auf dem Abreiteplatz neben der Mond-Skulptur zu kümmern. Und das passiert vor allem nachts, wenn die letzte Prüfung absolviert ist, die Gäste im Festzelt noch feiern oder schon nach Hause gehen.