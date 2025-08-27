Seit der ersten Stunde sorgt Martin Kunze beim Pferdefestival in Aschersleben dafür, dass Ross und Reiter perfekte Bedingungen vorfinden.

Martin Kunze arbeitet beim Pferdefestival hinter den Kulissen. Und das von Anfang an.

Aschersleben/mz. - Ein wenig Schlafmangel gehört dazu, wenn zum Ascania-Pferdefestival in Aschersleben gerufen wird. Denn die Aufgabe von Martin Kunze ist es dann, sich um den Boden auf der Turnierfläche und auf dem Abreiteplatz neben der Mond-Skulptur zu kümmern. Und das passiert vor allem nachts, wenn die letzte Prüfung absolviert ist, die Gäste im Festzelt noch feiern oder schon nach Hause gehen.