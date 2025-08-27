Ein Megastau hat sich am Mittwochnachmittag in Bernburgs Innenstadt wegen eines schweren Verkehrsunfalls gebildet. Das ist dazu bekannt.

Motorrad kracht ungebremst in Polizeiauto - Riesenstau rund um Bernburgs Annenkreuzung

Auf der Annenkreuzung ereignete sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall.

Bernburg/MZ. - Nichts ging mehr am Mittwochnachmittag in Bernburgs Innenstadt. Über die komplette Friedensallee sogar bis zur Käthe-Kollwitz-Straße staute sich der Verkehr in Richtung Annenbrücke. Grund dafür war ein schwerer Verkehrsunfall, der sich am Nachmittag dort ereignete.