  4. Verkehrsunfall: Motorrad kracht ungebremst in Polizeiauto - Riesenstau rund um Bernburgs Annenkreuzung

Verkehrsunfall Motorrad kracht ungebremst in Polizeiauto - Riesenstau rund um Bernburgs Annenkreuzung

Ein Megastau hat sich am Mittwochnachmittag in Bernburgs Innenstadt wegen eines schweren Verkehrsunfalls gebildet. Das ist dazu bekannt.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 27.08.2025, 18:30
Auf der Annenkreuzung ereignete sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall.
Auf der Annenkreuzung ereignete sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Engelbert Pülicher

Bernburg/MZ. - Nichts ging mehr am Mittwochnachmittag in Bernburgs Innenstadt. Über die komplette Friedensallee sogar bis zur Käthe-Kollwitz-Straße staute sich der Verkehr in Richtung Annenbrücke. Grund dafür war ein schwerer Verkehrsunfall, der sich am Nachmittag dort ereignete.