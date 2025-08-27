Fußgängerzone Plattenbänder-Vorschlag passiert Bernburger Stadtrat
Die Verwaltung soll die Citymanager-Idee auf Umsetzbarkeit prüfen. Welche zusätzliche Bitte Linke-Stadträtin Juliane Bäse hat.
27.08.2025, 16:06
Bernburg/MZ. - Diskussionslos und einstimmig hat der Bernburger Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag die Verwaltung damit beauftragt, die Verlängerung der Plattenbänder über den Karlsplatz zu prüfen. Citymanager Roger Warthemann hatte zuvor diese bereits jahrelang diskutierte Idee aufgegriffen, um eine bessere Begehbarkeit der Fußgängerzone zu erreichen (die MZ berichtete).