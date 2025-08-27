Die Verwaltung soll die Citymanager-Idee auf Umsetzbarkeit prüfen. Welche zusätzliche Bitte Linke-Stadträtin Juliane Bäse hat.

Eine vorgeschlagene Variante sieht vor, das Plattenband (vorn) an Weltzeituhr und Gastrichbude vorbei geradeaus über den Karlsplatz zu ziehen.

Bernburg/MZ. - Diskussionslos und einstimmig hat der Bernburger Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag die Verwaltung damit beauftragt, die Verlängerung der Plattenbänder über den Karlsplatz zu prüfen. Citymanager Roger Warthemann hatte zuvor diese bereits jahrelang diskutierte Idee aufgegriffen, um eine bessere Begehbarkeit der Fußgängerzone zu erreichen (die MZ berichtete).