Technisches Ausbauprogramm vom Hauptausschuss beschlossen. Welche Neuerungen für die wichtigste innerstädtische Verkehrsachse vorgesehen sind.

Die Annenstraße soll ab 2027 grundhaft ausgebaut werden. Auf der verschlissenen Fahrbahn wurde in der Vorwoche Rollsplitt verteilt.

Bernburg/MZ. - Die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) hat in der vergangenen Woche Rollsplitt auf der Annenstraße auftragen lassen. Denn Bernburgs wichtigste innerstädtische Verkehrsachse muss noch zwei Jahre halten. Der mehrfach verschobene Ausbau des Nadelöhrs zwischen Annenbrücke und Annenkreuzung, der mehr Parkplätze und eine deutlich verkürzte Linksabbiegespur vorsieht, ist nun für 2027 anvisiert.