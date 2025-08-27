weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Verkehr: Ausbau der Bernburger Annenstraße: kürzere Linksabbiegespur, mehr Parkplätze

Verkehr Ausbau der Bernburger Annenstraße: kürzere Linksabbiegespur, mehr Parkplätze

Technisches Ausbauprogramm vom Hauptausschuss beschlossen. Welche Neuerungen für die wichtigste innerstädtische Verkehrsachse vorgesehen sind.

Von Torsten Adam 27.08.2025, 18:07
Die Annenstraße soll ab 2027 grundhaft ausgebaut werden. Auf der verschlissenen Fahrbahn wurde in der Vorwoche Rollsplitt verteilt.
Die Annenstraße soll ab 2027 grundhaft ausgebaut werden. Auf der verschlissenen Fahrbahn wurde in der Vorwoche Rollsplitt verteilt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) hat in der vergangenen Woche Rollsplitt auf der Annenstraße auftragen lassen. Denn Bernburgs wichtigste innerstädtische Verkehrsachse muss noch zwei Jahre halten. Der mehrfach verschobene Ausbau des Nadelöhrs zwischen Annenbrücke und Annenkreuzung, der mehr Parkplätze und eine deutlich verkürzte Linksabbiegespur vorsieht, ist nun für 2027 anvisiert.