Wo man in Gerbitz wieder mit dem Auto fahren kann und wie die Hecklinger Feuerwehr einen Mittelbrand gelöscht und Schlimmeres verhindert hat: Hier im Ticker finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

6.02 Uhr: Die Ortsdurchfahrt der L 150/L 64 in Gerbitz wird nach der grundhaften Sanierung und dem Ausbau am Donnerstag, 28. März, wieder für den Verkehr freigegeben. Damit ist der dritte und letzte Bauabschnitt des Gesamtprojektes „Erneuerung der L 150/L 64“, das auch den Namen „Nordumfahrung“ trägt, weitestgehend abgeschlossen.

Mittelbrand in Hecklingen gelöscht

5.21 Uhr: In den frühen Montagabendstunden sind die Einsatzkräfte der Hecklinger Feuerwehr gegen 17.30 Uhr zu einem Mittelbrand in der Blauersteinstraße gerufen worden. Bei der Brandbekämpfung zeigten die Einsatzkräfte ihre Fähigkeiten und zeigten vollen Einsatz.

Die Kameraden der Ortswehr Hecklingen bekämpften am frühen Montagabend einen Brand in einem leer stehenden Wohnhaus auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei. (Foto: Volker Müller)

In einem leer stehenden Haus der ehemaligen Ziegelei brannte eine untere Geschosswohnung in voller Ausdehnung. Zum Glück war die Wohnung zum Zeitpunkt des Feuers nicht bewohnt, trotzdem standen zurückgelassene Möbel und Wände in Flammen.