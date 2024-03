Opfer bricht auf Flucht zusammen Mit Video: Stichattacke nach heftigem Streit - Mann stirbt in Nienburg - Bestürzung im Ort

Die Polizei in Magdeburg ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Nienburg. Was über den Vorfall am Dienstagnachmittag bisher bekannt ist.