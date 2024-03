Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Mit einer fünfmonatigen Sonderausstellung im Museum Schloss Bernburg erinnert die Stadt ab Freitag, 5. April, an einen ihrer bedeutendsten Söhne. Die kuratierte Schau „Heinz Steffens - Form in Bewegung“ präsentiert einen vielseitig begabten Künstler, der neben Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen auch Gedichte und Musikstücke geschaffen hat. Das Atelier des 1982 verstorbenen Heinz Steffens wird Mittelpunkt der lebensnahen Inszenierung im Obergeschoss des Museums sein und die kreative Wohnatmosphäre darstellen, kündigt Museumsdirektorin Christiane Heinevetter an. Flankiert wird die vom Land und der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung geförderte Sonderschau von Führungen, einem Vortrag und einem Schulprojekt.