Biber in Sittendorf

Biber breiten sich in der Goldenen Aue aus.

Sittendorf - Das Biberpärchen hat sich ein idyllisches Fleckchen Erde ausgesucht. Vor rund einem Jahr wurden die ersten verräterischen Spuren ihrer Ankunft gesehen: Sanduhrenmäßig waren kleinere Bäume am Siechengraben benagt und gefällt. Wenig später lagen östlich der Brücke sorgfältig in Fließrichtung geschichtet Äste im Graben, der Wasserstand war dem tierischen Wasserbauingenieur offensichtlich nicht hoch genug. Durch den eingebauten Damm wollte er das Wasser seiner Natur gemäß anstauen. Der ausgetretene Pfad Richtung Dorfteich verrät auch heute ein geschäftiges Hin und Her.