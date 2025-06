Fangfrisch wie in Fischtaverne, dazu Rabattaktion: Welches spezielle Angebot es jetzt im „El Greco Palace“ Balgstädt gibt

„El Greco Palace“-Wirt Ioannis Manasaras will seinen Gästen immer wieder etwas Neues anbieten. Die Hightech-Frischfisch-Theke produziert übrigens vollautomatisch Eis zur Kühlung der Rohware.

Balgstädt. - Am Donnerstag war sie erstmals mit Dorade, Lachs, Garnele & Co. bestückt: die neue Frischfisch-Theke, die Wirt Ioannis Manasaras für sein Anfang 2024 in Balgstädt eröffnetes griechisches Restaurant „El Greco Palace“ angeschafft und als Blickfang direkt auf der Außenterrasse neben dem Haupteingang platziert hat.