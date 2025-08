Ab Mittwoch wird die Anlage aufgebaut, am Freitag steigt das Event.Das Internationale DVV Stadtwerke Stabhochsprungmeeting geht in seine fünfte Runde. Wer alles startet.

Dessau/MZ. - Ab Mittwoch wird die Anlage aufgebaut, am Freitag steigt das Event. Der Dessauer Marktplatz verwandelt sich in dieser Woche wieder in eine Sportarena: Das Internationale DVV Stadtwerke Stabhochsprungmeeting geht in seine mittlerweile fünfte Runde. Die Veranstaltung bringt Weltklasse-Athletinnen und Athleten direkt ins Herz der Stadt.