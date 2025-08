Das Benefizkonzert in der Schlosskirche ist am Sonnabend gut besucht.

Prettin/MZ. - Nur wenige Plätze bleiben leer an diesem Sonnabendabend in der Schlosskirche der Prettiner Lichtenburg. Der Förderverein Schloss und Gedenkstätte Lichtenburg lädt zum Benefizkonzert für ein neues Projekt. Für das der Verein auch gerade dabei ist, Fördergelder aus dem Leader-Programm zu beantragen. Das berichten Tino Simon, der Vorsitzende des Fördervereins, und seine Kollegin Christine Pieper am Montag im Gespräch mit der MZ. Etwa 110 Gäste besuchen dieses Konzert am Sonnabend, resümieren sie im Nachhinein.