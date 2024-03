Die Evangelische Jugendhilfe lädt gemeinsam mit der Ökostation Neugattersleben am 7. April zu einem „Kleine Ostern“-Fest – dieses Jahr erstmals am Krummacherring in Bernburg.

Kleine Ostern in Bernburg: Was Besucher am Wochenende nach dem großen Fest erwartet

Bernburg/MZ - Cassidy und Amilia sind fleißig am Basteln: Die beiden Kinder dekorieren Aufsteller mit Osterhasen, beglitzern bunte Eier und gestalten kleine Anhänger für Frühlingssträuße. Im ehemaligen Sekundarschulgebäude am Krummacherring 45 in Bernburg erhalten die Mädchen schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was Besucher am Sonntag, 7. April, auf dem Areal erwartet. Dann lädt die Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis mit ihrem Bereich „Bildungswelten“ und in Zusammenarbeit mit der Ökostation Neugattersleben zu einem „Kleine Ostern“-Fest.