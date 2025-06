Naumburg. - Jedes Jahr am 21. Juni wird in über 1.000 Orten weltweit – in Deutschland an über 160 Städten – die Fête de la Musique gefeiert. So auch in Naumburg, wo an einem guten Dutzend Spielorten insgesamt 30 Solokünstler, Bands und drei Chöre musikalische Akzente in der Innenstadt setzten.

