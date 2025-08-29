Staßfurt sucht kleine Ideen für eine schönere Innenstadt, Ilberstedt steht vor einem Bürgerentscheid über die Zukunft der Schule, Sachsendorf will seine alte Dorfgaststätte endlich neu beleben: Im Ticker von Freitag, 29. August 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Freitag:

7.47 Uhr: Ein Stickeralbum löst ein Sammelfieber aus: Mit einem neuen Stickeralbum rücken die Mitglieder des Sportvereins Wolmirsleben, Unseburg, Tarthun enger zusammen.

Was genau die Sportler sammeln, erzählen wir Ihnen hier.

Seefest am Concordia See ist abgesagt

6.59 Uhr: Schon wieder eine Absage: Das für den heutigen Freitag und morgigen Samstag geplante Seefest am Concordia See findet wetterbedingt nicht statt.

Eigentlich war buntes Programm mit DJ, Schnuppersegeln und Co. geplant. Doch anhaltende Regenprognosen machen den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Kleine Ideen für eine schönere City in Staßfurt

6.27 Uhr: Schöner mit kleinen Ideen: Ein „Verfügungsfonds“ soll der Arbeitsgemeinschaft Innenstadtbelebung helfen, Staßfurt attraktiver zu machen.

Für manche ist er das schönste Fleckchen von Staßfurt, andere sehen noch viel Raum, ihn schöner zu machen: der Stadtsee (hier im Frühjahr). Einbezogen die Steinstraße hat die AG Innenstadtbelebung erste Verschönerungs-Ideen gesammelt: Was wird umgesetzt? (Archivfoto: Falk Rockmann)

Eine Hälfte der 7.900 Euro pro Jahr Jahr sollen die „Ideengeber“ tragen, die andere Hälfte Stadt, Land und Bund. Wie genau das funktioniert, erklären wir Ihnen hier.

Kommt der Bürgerentscheid in Ilberstedt?

6.13 Uhr: Soll die Schule in Ilberstedt doch noch zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden? Entscheiden die Ilberstedter wirklich darüber in einem Bürgerentscheid?

Dürfen nun die Einwohner über die Zukunft der Neuen Schule in Ilberstedt entscheiden? (Archivfoto: Engelbert Pülicher)

Die Unterschriften sind da, jetzt kann nur noch der Gemeinderat die Abstimmung noch stoppen. Wie es weitergeht, erklären wir Ihnen hier.

Eine Zukunft für Sachsendorfs Dorfgaststätte?

5.54 Uhr: Der Heimatverein Sachsendorf hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ehemalige Dorfgaststätte zu sanieren, um den Verfall des Gebäudes zu stoppen und einen Ort der Begegnung zu schaffen.

Die „Bauernstube“ fristet seit Jahren ein Dornröschendasein. (Foto: Thomas Linßner)

Ohne Fördermittel, das wissen alle Beteiligten, ist so ein Brocken wie die Reaktivierung des Dorfgemeinschaftshauses aber kaum zu stemmen.