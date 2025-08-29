Die Brandserie in Bernburgs ältestem Stadtteil nimmt kein Ende. Nun traf es Gastwirt Manfred Elflein. So geht es nach dem Feuer mit der Gaststätte weiter.

Brand im „Gasthof Waldau“ in Bernburg - so geht es nun weiter

Schwerer Schaden vor und am "Gasthof Waldau" in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Betroffen sitzt Manfred Elflein am Freitagmorgen in einer Nische des Gastraums und kann nicht fassen, was sich wenige Stunden zuvor direkt vor seinem „Gasthof Waldau“ in Bernburg abgespielt hat. „Ich habe tief geschlafen, als plötzlich das Feuer an meinem Auto ausbrach und die Feuerwehr kam“, erzählt der 68-Jährige. Ein Autofahrer hatte den Brand gegen 3 Uhr morgens bemerkt und sofort den Notruf gewählt.