Die Brandserie in Bernburgs ältestem Stadtteil nimmt kein Ende. Nun traf es Gastwirt Manfred Elflein. So geht es nach dem Feuer mit der Gaststätte weiter.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 29.08.2025, 14:34
Schwerer Schaden vor und am "Gasthof Waldau" in Bernburg.
Schwerer Schaden vor und am "Gasthof Waldau" in Bernburg. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Betroffen sitzt Manfred Elflein am Freitagmorgen in einer Nische des Gastraums und kann nicht fassen, was sich wenige Stunden zuvor direkt vor seinem „Gasthof Waldau“ in Bernburg abgespielt hat. „Ich habe tief geschlafen, als plötzlich das Feuer an meinem Auto ausbrach und die Feuerwehr kam“, erzählt der 68-Jährige. Ein Autofahrer hatte den Brand gegen 3 Uhr morgens bemerkt und sofort den Notruf gewählt.