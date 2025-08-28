Mit roten Nasen, Witz und Herz bringen die Leipziger Klinikclowns Freude ins Ameos Klinikum Aschersleben. Möglich machen das Spenden, unter anderem vom Rotary Club.

Ein Lächeln für kleine und große Patienten: Klinikclowns besuchen Kinderstation in Aschersleben

Aschersleben/MZ. - Die Tür zum Zimmer auf der Kinderstation des Ameos Klinikums geht auf. Hannes liegt im Bett, neben ihm lehnen blaue Gehhilfen. Die Tage ziehen sich, Freunde und Familie fehlen, selbst die Schule wird vermisst. Es sind Momente wie diese, in denen die Gedanken trüb werden können. Doch dann treten Karlline Löffel und Figo Fink ein.