89 Stufen bis zur Aussicht: Andreas „Rudi“ Gottschalk führt Besucher im mittelalterlichen Gewand auf den Rabenturm in Aschersleben. Mit Geschichten, Histörchen und Signalhorn macht er die Besichtigung zu einem besonderen Erlebnis – und sorgt dafür, dass der historische Turm häufiger geöffnet ist.

Rudi, der Türmer: Mit Andreas Gottschalk auf den Rabenturm in Aschersleben

Andreas „Rudi“ Gottschalk ist seit einiger Zeit als Turmwächter unterwegs. Manchmal hat er das Signalhorn dabei.

Aschersleben/mz. - 89 Stufen sind es bis zur Aussichtsplattform des Rabenturms. „Die letzten acht sind die interessantesten“, findet Andreas Gottschalk, der seit einiger Zeit Besucher hinauf führt und in mittelalterlichem Gewand den Turmwächter mimt. Denn die letzten acht sind „noch original“ aus grobem Stein gehauen. Anders als der Rest der Treppenanlage, die im Zusammenhang mit aufwändigen Sanierungsarbeiten Ende der 90er Jahre erneuert worden ist und einen bequemen Aufstieg ermöglicht.