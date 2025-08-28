Soll Gebäude zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden? Dazu sollen die Einwohner befragt werden.

Entscheiden nun die Einwohner über die Zukunft der Neuen Schule?

Ilberstedt/MZ. - Der angestrebte Bürgerentscheid zur Zukunft der Neuen Schule in Ilberstedt hat die nächste Hürde genommen: Die Initiatoren haben den Antrag auf einen Bürgerentscheid mit 150 Unterschriften eines Bürgerbegehrens am Montag an die Verwaltung der Verbandsgemeinde Saale-Wipper übergeben. Darüber informieren die Initiatoren des Bürgerbegehrens Roland Halang, Stephan Käther und Christina Kilian. Nötig wären mindestens 80 Unterschriften gewesen. Dass es nun fast doppelt so viele sind, freut die Initiatoren.