Eine neue Einbahnstraße am Bahnübergang bei Golbitz sorgt für Ärger, Welsleben hat einen neuen Imbiss, die Fitmacher im Schloss Rathmannsdorf haben neue Absolventen und neue Azubis: Im Ticker von Donnerstag, 28. August 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis

Das ist neu am Donnerstag:

6.54 Uhr: Der Grüffelo kommt ins Bestehornhaus: Das bekannte Kinderbuch „Der Grüffelo“ ist am Donnerstag, 4. September, im Bestehornhaus Aschersleben als Puppenspiel zu erleben.

Den Grüffelo gibt es in Aschersleben zu sehen. (Foto: Woitschak)

Die Vorstellung beginnt um 16.30 Uhr und dauert rund 45 Minuten. Geeignet ist das Stück für Kinder ab zwei Jahren. Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person. Karten gibt es 30 Minuten vor Beginn an der Tageskasse.

In Golbitz geht es nur in eine Richtung

6.25 Uhr: Einbahn am Bahnübergang: Seit dem Umbau des Bahnübergangs in Golbitz dürfen die Anwohner den Schleichweg nach Garsena nicht mehr nutzen.

Die Straße von Garsena nach Golbitz ist eine Einbahnstraße. (Foto: Engelbert Pülicher)

Dies möchte Ortsbürgermeister Burkhard Werner wieder ändern. Dabei wartet er vor allem eines: eine Antwort.

Welsleben hat einen neuen Imbiss

6.10 Uhr: Lange war es um das gastronomische Angebot in Welsleben still geworden.

Mirco Sticke (von links), Kamiran Said Abbas, Candy Krallemann und Hans-Jürgen Korn. (Foto: Julien Kadenbach)

Nun gibt es ein neues – und das wirbt gleich mit einem Lieferservice- und Cateringangebot.

Die Fitmacher vom Schloss Rathmannsdorf

5.52 Uhr: Die Fitmacher fürs Arbeitsleben vom Schloss Rathmannsdorf: 23 junge Menschen beenden erfolgreich ihre Ausbildung im Beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszentrum.

Sven Raschdorf hat seine Ausbildung im BBRZ in Rathmannsdorf geschafft, auch dank solcher Ausbilder wie wie Jürgen Gniechwitz. (Foto: Falk Rockmann)

47 wurden unterdessen dann auch wieder diese Woche im Schloss Rathmannsdorf begrüßt.