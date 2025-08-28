Bernburg/Nienburg/MZ. - Kurz vor 22 Uhr meldeten sich am Mittwochabend auf vielen Handys die Warn-Apps mit der Warnung, dass in der nächsten Stunde ein Gewitter mit heftigem Starkregen und sogar Hagel über die Region Bernburg soll. Nur kurze Zeit später zuckten die ersten Blitze am Himmel. Die Gewitterzelle mit starkem Wind und Regen löste auch gleich mehrere Feuerwehreinsätze in der Region aus.

Besonders gefordert waren die Retter der Feuerwehr Bernburg. Sie wurden zu mehreren umgestürzten Bäumen und abgeknickten Ästen im Stadtgebiet alarmiert, weil diese Straßen blockierten oder eine Gefahr darstellten. Auch am Donnerstagmorgen kamen die Retter nicht zur Ruhe. So war etwa hinter dem Platz der Jugend ein Baum auf die Straße gestürzt. Insgesamt wurden laut Feuerwehr fünf Einsatzstellen beräumt. Kurz ist die Nacht aber auch für die Retter der Feuerwehr Nienburg gewesen. Sie wurden kurz vor 23 Uhr zur Landstraße in Richtung Calbe gerufen. Dort war ebenfalls ein Baum auf die Straße gekracht und musste von den Rettern beräumt werden.