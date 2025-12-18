Lost Places im Saalekreis Fotograf Dominik Kunze ist unterwegs in den Lost Places im Saalekreis und Halle - wieso er nicht alles zeigt
Verlassene Gasthöfe, vergessene Kulturhäuser, zerfallende Industrieanlagen: Der Fotograf Dominik Kunze dokumentiert Orte, an denen man sonst einfach vorbeifährt. Warum ihm das auch gesundheitlich hilft.
18.12.2025, 06:00
Saalekreis/Benndorf/MZ. - Wenn Dominik Kunze das Haus verlässt, ist die Kamera immer mit dabei – und das seit mittlerweile zwölf Jahren. Fotografieren will er damit Naturphänomene, aber auch Orte, die aus dem Alltag verschwunden sind: verlassene Gasthöfe, frühere Kulturhäuser, leerstehende Wohnhäuser, alte Betriebe – Lost Places im Saalekreis, im Mansfelder Land, Halle und weit darüber hinaus.