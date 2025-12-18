Verlassene Gasthöfe, vergessene Kulturhäuser, zerfallende Industrieanlagen: Der Fotograf Dominik Kunze dokumentiert Orte, an denen man sonst einfach vorbeifährt. Warum ihm das auch gesundheitlich hilft.

Fotograf Dominik Kunze ist unterwegs in den Lost Places im Saalekreis und Halle - wieso er nicht alles zeigt

In Brachwitz hat Fotograf Dominik Kunze das Innere von Rößlers Kneipe fotografiert, das bis heute übergeblieben ist.

Saalekreis/Benndorf/MZ. - Wenn Dominik Kunze das Haus verlässt, ist die Kamera immer mit dabei – und das seit mittlerweile zwölf Jahren. Fotografieren will er damit Naturphänomene, aber auch Orte, die aus dem Alltag verschwunden sind: verlassene Gasthöfe, frühere Kulturhäuser, leerstehende Wohnhäuser, alte Betriebe – Lost Places im Saalekreis, im Mansfelder Land, Halle und weit darüber hinaus.