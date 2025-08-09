Von Ruinen bis Sonnenuntergang – Dominik Kunze zeigt noch bis 13. August im Kunstzuckerhut Hettstedt seine fotografische Reise zwischen Verfall und Schönheit.

Hobbyfotograf stellt Aufnahmen von verlassenen Orten und Natur im Kunstzuckerhut Hettstedt aus

Hettstedt/MZ. - „Ich habe nicht gedacht, dass das Lost-Place-Hobby so viele Besucher anzieht“, sagt Dominik Kunze und lächelt. Bei der Vernissage war der Raum im Kunstzuckerhut „stockenvoll“. Kein Wunder: Seine Bilder erzählen Geschichten – von Gebäuden, die schon längst aufgegeben wurden, und von Landschaften, die in goldenes Morgenlicht getaucht sind.