Lost Places und Naturfotografie Hobbyfotograf stellt Aufnahmen von verlassenen Orten und Natur im Kunstzuckerhut Hettstedt aus

Von Ruinen bis Sonnenuntergang – Dominik Kunze zeigt noch bis 13. August im Kunstzuckerhut Hettstedt seine fotografische Reise zwischen Verfall und Schönheit.

Von Anne Holzki Aktualisiert: 09.08.2025, 11:29
Hobbyfotograf Dominik Kunze zeigt den Charme vergessener Orte.
Hobbyfotograf Dominik Kunze zeigt den Charme vergessener Orte. Foto: Dominik Kunze

Hettstedt/MZ. - „Ich habe nicht gedacht, dass das Lost-Place-Hobby so viele Besucher anzieht“, sagt Dominik Kunze und lächelt. Bei der Vernissage war der Raum im Kunstzuckerhut „stockenvoll“. Kein Wunder: Seine Bilder erzählen Geschichten – von Gebäuden, die schon längst aufgegeben wurden, und von Landschaften, die in goldenes Morgenlicht getaucht sind.