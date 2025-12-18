Vor einer millionenschweren Investition steht die Gemeinde Klostermansfeld. Auf ihrem Territorium an der B 180 soll vermutlich die größte Batterieanlage Europas entstehen. Wie die Kommune davon profitieren soll.

Strom für 6,5 Millionen Haushalte - In Klostermansfeld entsteht ein Batteriegroßspeicher

Eine Animation zeigt: An der B 180 hinter dem Umspannwerk in Klostermansfeld soll der Batteriegroßspeicher errichtet werden.

Klostermansfeld/MZ. - Wenn sich bislang Investoren für Großprojekte am Standort Klostermansfeld interessierten, blieb es zumeist bei Vorgesprächen. Nun nimmt ein Vorhaben konkrete Formen an, das im Landkreis, in Deutschland und möglicherweise auch europaweit seinesgleichen sucht.