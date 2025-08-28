Kleinwirschlebener hatten am Mittwochnachmittag allen Grund zum Feiern. Welcher Gewinn die neue Asphaltfahrbahn für das Dorf ist und warum die Bauarbeiten deutlich länger dauerten.

In Kleinwirschleben ist die erste Fahrradstraße der Stadt Bernburg eingeweiht worden – sie ist Teil des ausgebauten Europaradweges R1.

Kleinwirschleben/MZ. - Einem Rinnsal gleicht in diesem Sommer die Fuhne. Zwischen den Sandbänken drückt sich eine Nutria in eine Stelle mit tieferem Wasser, auf der Suche nach Abkühlung an diesem heißen Spätsommertag. Das Pelztier nimmt keine Notiz von der Gruppe Radfahrer, die auf dem nahen Europaradweg R1 vorbeihuschen. Die 15 Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind auf dem Weg nach Kleinwirschleben, um Bernburgs erste Fahrradstraße einzuweihen. Bei dieser Gelegenheit sammeln sie gleich Kilometer für die Aktion Stadtradeln, die noch bis Sonntag, 7. August, läuft.