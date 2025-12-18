weather wolkig
Grippewelle im Landkreis Wittenberg Gesund durch die Feiertage - Das muss in die Hausapotheke

Im Landkreis Wittenberg kursiert die Grippe. Apotheker erklären, was alle unbedingt zu Hause haben sollten, um gesund durch die Feiertage zu kommen.

Von Andreas Hübner 18.12.2025, 07:00
Eva Stellmach-Schmidt ist Chefin in der Paracelsus-Apotheke in Zahna.
Eva Stellmach-Schmidt ist Chefin in der Paracelsus-Apotheke in Zahna. (Foto: Thomas Tominski)

Wittenberg/MZ. - Sie greift immer mehr um sich. Unaufhaltsam rollt sie sich auch durch den Landkreis Wittenberg: die Grippewelle. Das ist gerade in den Apotheken zu spüren. Die MZ hat nachgefragt, ob auch eine gut sortierte Hausapotheke helfen kann, gesund durch die Feiertage zu kommen?