Im Landkreis Wittenberg kursiert die Grippe. Apotheker erklären, was alle unbedingt zu Hause haben sollten, um gesund durch die Feiertage zu kommen.

Gesund durch die Feiertage - Das muss in die Hausapotheke

Eva Stellmach-Schmidt ist Chefin in der Paracelsus-Apotheke in Zahna.

Wittenberg/MZ. - Sie greift immer mehr um sich. Unaufhaltsam rollt sie sich auch durch den Landkreis Wittenberg: die Grippewelle. Das ist gerade in den Apotheken zu spüren. Die MZ hat nachgefragt, ob auch eine gut sortierte Hausapotheke helfen kann, gesund durch die Feiertage zu kommen?