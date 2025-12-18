Die Hotels Theophano und Maria Aurora überraschen das Tierheim Quedlinburg mit einer Rekordspende und zeigen mit ihren Gästen, wie kleine Entscheidungen Großes bewirken können – für Tiere in Not.

Die Hotels Theophano und Maria Aurora unterstützen auch in diesem Jahr das Tierheim Quedlinburg: Anja Schreiber von der Hotelleitung übergab Sach- und Geldspende an Tierheimleiter Mario Gaebel (l.). Mit dabei war auch Mike Wolter vom neuen Sportverein "Quedlinburg United".

Quedlinburg/MZ. - Gerade hat das Tierheim Quedlinburg einen nächsten Hilferuf erhalten: Als habe es nicht schon genug „Hotspots“ freilaufender Katzen an – teils ehemaligen – Futterstellen gegeben, hat sich in einem Ort im Altkreis Quedlinburg ein weiterer aufgetan. Zwar sei das vom Land für Kastrationen zur Verfügung gestellte Geld längst aufgebraucht, „aber da müssen wir dranbleiben“, sagt Tierheimleiter Mario Gaebel. Bei ihrer Arbeit, etwa ausgesetzte Haustiere aufzunehmen und ihnen zu helfen, oder beim Tragen von Tierarztkosten werden der Tierschutzverein und das Tierheim einmal mehr durch Spenden des Hotels Theophano und seines Schwester-Hotels Maria Aurora in Quedlinburg unterstützt.