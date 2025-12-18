Ungewöhnliche Hilfsaktion Riesen-Spende für Tierheim Quedlinburg: Wie Hotels und seine Gäste mit kreativer Aktion helfen
Die Hotels Theophano und Maria Aurora überraschen das Tierheim Quedlinburg mit einer Rekordspende und zeigen mit ihren Gästen, wie kleine Entscheidungen Großes bewirken können – für Tiere in Not.
Quedlinburg/MZ. - Gerade hat das Tierheim Quedlinburg einen nächsten Hilferuf erhalten: Als habe es nicht schon genug „Hotspots“ freilaufender Katzen an – teils ehemaligen – Futterstellen gegeben, hat sich in einem Ort im Altkreis Quedlinburg ein weiterer aufgetan. Zwar sei das vom Land für Kastrationen zur Verfügung gestellte Geld längst aufgebraucht, „aber da müssen wir dranbleiben“, sagt Tierheimleiter Mario Gaebel. Bei ihrer Arbeit, etwa ausgesetzte Haustiere aufzunehmen und ihnen zu helfen, oder beim Tragen von Tierarztkosten werden der Tierschutzverein und das Tierheim einmal mehr durch Spenden des Hotels Theophano und seines Schwester-Hotels Maria Aurora in Quedlinburg unterstützt.