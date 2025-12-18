Unmittelbar neben den Abfallbehältern landet auf dem Bahnsteig 7/8 in Zeitz all das, was manche Leute nicht mehr brauchen. Wie es vor Ort aussieht und was Reisende sagen.

Müll wird auf Bahnsteig im Zeitzer Bahnhof immer mehr zum Problem: Was Reisende beobachten

Müll, sehr oft Fast-Food-Verpackungen, liegt jeden Tag auf Bahnsteig 7/8 in Zeitz unmittelbar neben den Abfallbehältern.

Zeitz/MZ. - „Es ist einfach unmöglich, da steigen Leute aus dem Zug und werfen erst mal ihren Müll weg – auf der Treppe vom Bahnsteig runter!“ Sabine Köhler war selbst bei ihrem Anruf bei der MZ noch fassungslos.