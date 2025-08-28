Eigentlich wollte er sich wehren: Ein 82-Jähriger sah nicht ein, eine Geldstrafe wegen Unfallflucht zu zahlen, obwohl er den Unfall doch gar nicht bemerkt habe. Weshalb der Schönebecker seinen Einspruch gegen den Strafbefehl dann doch zurückzog und welche Rolle ein Ausflug auf den Parkplatz dabei spielte.

Hat der Angeklagte den Zusammenstoß in Bernburg wirklich nicht bemerkt?

Vor dem Amtsgericht Bernburg ging der 82-Jährige zunächst gegen den Strafbefehl vor.

Bernburg/MZ. - An der Kreuzung auf dem Platz der Jugend in Bernburg hatte es am 17. Januar dieses Jahres gegen 17.45 Uhr gekracht. Ein auf der Altenburger Chaussee fahrender BMW-Fahrer missachtete die Vorfahrt. Es kam, wenn auch nur zu einem leichten Zusammenstoß mit einem Ford. Allerdings entstand auf dem auf der Hauptstraße befindlichen Wagen ein Schaden von 6.343,06 Euro, der noch nicht reguliert ist.