Kita in Biendorf feiert zehnten Geburtstag am aktuellen Standort. Warum ein Umzug 2015 nötig war und was den Gästen zum Fest geboten wird.

Nach der „Sonnendusche“ wird in Biendorf eine fröhliche Party gefeiert

Mit einem musikalischen Programm haben die Kinder das Fest eröffnet.

Biendorf/MZ. - Einmal durch ein goldenes Tor treten und einen Tunnel krabbeln, und schon fühlt es sich an, als würde die Sonne scheinen. Viele Gäste probierten am Samstag in der Kita „Sonnenschein" in Biendorf die Wirkung der „Sonnendusche" aus und konnten sich am Ende noch über ein paar Tupfer Glitzer im Gesicht freuen.