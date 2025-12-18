Zum 13. Mal in Folge veranstaltet der Elektroland-Laden in Bernburg einen Flohmarkt. Der gesamte Erlös kommt den Tieren zugute.

Sonja Wießner sammelt Trödelware, um sie in ihrem Fachgeschäft „Elektroland“ zu verkaufen. Der Erlös geht an das Plömnitzer Tierheim.

Bernburg/MZ. - „Ich habe vor etwa zwölf Jahren einen Gefrierschrank bei Ihnen gekauft“, sagt der Mann etwas besorgt zu der Frau am Tisch. „Er funktioniert jetzt nur noch sporadisch. Ich würde ihn gerne vor den Feiertagen durch einen neuen ersetzen.“ Sie sucht kurz am Computer und findet tatsächlich seinen zwölf Jahre alten Kauf. Wenige Minuten später wartet der Kunde auf die Unterlagen für seinen neuen Gefrierschrank. „Es wird Ihnen heute zwischen 12 und 14 Uhr geliefert, und wir können das alte Gerät sofort mitnehmen“, antwortet sie ihm.