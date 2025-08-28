Die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) sagt das für den heutigen Donnerstag, 28. August, geplante Wohngebiets- und After-Work-Fest wegen schlechter Wetterprognosen ab. Neuer Termin ist der 25. September im Innenhof der Curth-, Kuntze- und Otto-Arndt-Straße.

Regen macht Strich durch die Rechnung: AGW verschiebt After-Work-Party in Aschersleben

Aschersleben/MZ. - Das von der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) geplante Wohngebiets- und After-Work-Fest am heutigen Donnerstag, 28. August, fällt ins Wasser – sprichwörtlich.

Aufgrund der ungünstigen Wetterprognosen hat der Veranstalter entschieden, die Feier abzusagen und stattdessen einen neuen Termin festzulegen.

Neuer Termin gefunden

„Die Vorhersagen sind zu schlecht für das, was wir euch Schönes bieten wollen“, teilte die AGW am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite mit. Doch Grund zu großer Enttäuschung gebe es nicht: Bereits jetzt steht ein Ersatztermin fest. Gefeiert wird stattdessen am 25. September, ebenfalls im Innenhof der Curth-, Kuntze- und Otto-Arndt-Straße.

Geplant ist neben der After-Work-Party auch wieder ein buntes Wohngebiets-Programm für Klein und Groß.

Mit einem Augenzwinkern rief der Vermieter dazu auf, bis dahin „schön aufzuessen, damit der Wettergott uns wohlgesonnen ist“.