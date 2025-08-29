Linke-Antrag findet im Gegensatz zu den Ausschüssen keine Mehrheit. Welche Argumente Befürworter und Gegner vorbringen.

Eine Hundewiese wie hier in Halle-Rosengarten soll in Bernburg nicht geschaffen werden.

Bernburg/MZ. - Eine eingezäunte Hundewiese wird es auf absehbare Zeit in Bernburg nicht geben. Ein entsprechender Prüfauftrag der Linke-Fraktion an die Verwaltung auf Realisierbarkeit solch eines Projekts ist am Dienstag im Stadtrat mit deutlicher Mehrheit (20:7-Stimmen) abgelehnt worden. Die Linke konnte lediglich die SPD-Grüne-Fraktion für ihren Vorschlag begeistern, nachdem er in der Vorwoche sowohl im Finanz- als auch im Hauptausschuss noch Mehrheiten erzielt hatte.