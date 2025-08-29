weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Prüfauftrag an die Verwaltung: Stadtrat lehnt Hundewiese in Bernburg ab

Prüfauftrag an die Verwaltung Stadtrat lehnt Hundewiese in Bernburg ab

Linke-Antrag findet im Gegensatz zu den Ausschüssen keine Mehrheit. Welche Argumente Befürworter und Gegner vorbringen.

Von Torsten Adam 29.08.2025, 12:05
Eine Hundewiese wie hier in Halle-Rosengarten soll in Bernburg nicht geschaffen werden.
Eine Hundewiese wie hier in Halle-Rosengarten soll in Bernburg nicht geschaffen werden. (Foto: Steffen Schellhorn)

Bernburg/MZ. - Eine eingezäunte Hundewiese wird es auf absehbare Zeit in Bernburg nicht geben. Ein entsprechender Prüfauftrag der Linke-Fraktion an die Verwaltung auf Realisierbarkeit solch eines Projekts ist am Dienstag im Stadtrat mit deutlicher Mehrheit (20:7-Stimmen) abgelehnt worden. Die Linke konnte lediglich die SPD-Grüne-Fraktion für ihren Vorschlag begeistern, nachdem er in der Vorwoche sowohl im Finanz- als auch im Hauptausschuss noch Mehrheiten erzielt hatte.