Ein Planer für die Alte Eisfabrik in Atzendorf, ein Einbaum von der Saale im Museum in Bernburg, ein ganz besonderer Radler kommt durch Barby: Im Ticker von Freitag, 11. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 10. Juli 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 11. Juli 2025.

Das ist neu am Freitag:

6.55 Uhr: Die Bildkalender der Salzlandsparkasse sind stets bestückt mit tollen Fotomotiven aus dem Salzlandkreis. Für das 2026er Exemplar werden nun wieder neue Fotos von Hobbyfotografen gesucht. Egal, ob Landschaften, Tiere oder historische Gebäude.

Die schönsten Schnappschüsse können bis zum 15. August per Mail an [email protected] gesendet werden. Wichtig ist, dass die Bilder in digitaler Form vorliegen, mit dem Namen des Fotografen und Bildtitel versehen sind und Ort und Monat der Aufnahme beigefügt ist.

Ebenso die Kontaktdaten des Einsenders inklusive Adresse und Telefonnummer. Eine Jury sucht die zwölf schönsten Aufnahmen für den nächsten Kalender aus.

Seit Montag ist sie da, die neue Folge: Den Podcast Salz Land Köpfe finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt.

Wir sind damit jetzt sowas von zweistellig: Sie finden dort jetzt schon elf Folgen. Mehr darüber, worum es mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis gegangen ist, erfahren Sie hier.

„Alte Eisfabrik“ in Atzendorf: Das ist der Planer

6.28 Uhr: Das Wohngebiet „Alte Eisfabrik“ nimmt Form an. Wohnen in Atzendorf? Bauleitplanungen? Ein Ruhrpottler in der Bördeaue?

Christian Boos (69), Stadtplaner und Architekt aus Unseburg, hat dem Wohngebiet „Alte Eisfabrik“ in Atzendorf den Weg geebnet. (Foto: Tobias Winkler)

Der Planer Christian Boos erklärt hier im Interview, warum man es entweder richtig macht oder gar nicht.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Der Einbaum von der Saale im Museum

6.16 Uhr: Ein Einbaum von der Saale steht im Museum auf dem Schloss: Ein altes Boot aus der Region erzählt im Bernburger Museum von Geschichte, Handwerk und Leben auf dem Wasser.

Museumsleiterin Christiane Heinevetter zeigt das größte Ausstellungsstück im Bernburger Museum im Schloss. Es ist ein Einbaum, der einst an der Saale gefunden wurde. (Foto: Nadja Bergling)

Wo es einst gefunden wurde, erzählen wir Ihnen hier.

Oli radelt auch durch Barby

5.52 Uhr: Tausende Kilometer durch Deutschland: Oliver Trelenberg radelt seit Jahren durch Deutschland und sammelt Spenden für schwerstkranke Menschen.

Bürgermeister Jörn Weinert (r.) und Mitstreiter der Initiative „Häkeln gegen Krebs“ sind dabei, als sich Oliver Trelenberg (60) einträgt. (Foto: Stadt Barby)

Dabei kam er jetzt auch durch Barby. Und würde dort auch vom Bürgermeister begrüßt.