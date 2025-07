Die Australierin Clare Wohlnick nimmt am diesjährigen Sommeratelier in Aschersleben teil. Was sie sich für ihre Zeit hier vornimmt.

Aschersleben/MZ - Zwei große Rahmen, etwa zwei mal zwei Meter, lehnen an einer Wand im Atelier, das Clare Wohlnick in den Räumen der Ascherslebener Kreativwerkstatt bezogen hat. „Das ist mein Projekt hier“, meint die Australierin. „An etwas so Großem habe ich bisher noch nicht gearbeitet.“ Während des mittlerweile elften Internationalen Sommerateliers verbringt die Künstlerin derzeit zwölf Wochen in der Stadt an der Eine, angereist ist sie, wie die anderen Teilnehmer auch, Mitte Juni.