Plötzkau/MZ - Über eine ganz besondere Spende kann sich die Gemeinde Plötzkau freuen: Die Saalemühle aus Alsleben hat rund 5.730 Euro für ein neues Wartehäuschen an der Bushaltestelle zur Verfügung gestellt, das mittlerweile auch schon an der Schloßstraße aufgestellt wurde. Der Gemeinderat hat die Annahme der Spende in seiner jüngsten Sitzung gebilligt.

Dank an die Saalemühle

Bürgermeister Peter Rosenhagen (parteilos) ist dankbar für die Unterstützung der Saalemühle. Das Unternehmen aus Alsleben engagiere sich in der ganzen Region, nicht nur in Alsleben, bemerkt er erfreut.

Altes Wartehäuschen abgerissen

An gleicher Stelle hatte es zuvor bereits ein Wartehäuschen gegeben. Dies aber war in einem maroden Zustand: „Die alte Bushaltestelle an der Schloßstraße war durch Witterungseinflüsse und wiederholten Vandalismus derart baufällig, dass als einzige Option nur noch der Abriss und das Errichten einer neuen Bushaltestelle blieb“, heißt es von Seiten der Verwaltung in der Beschlussvorlage.

Wartehäuschen mit Dorfwappen

Der Abriss der alten und der Aufbau der neuen Bushaltestelle sind dann im April und Mai realisiert worden. Dabei ist es nicht nur ein schlichtes Wartehäuschen, das den Plötzkauern, die auf den Bus warten, Schutz bei Wind und Wetter bietet. Es ist auch besonders schön geworden: Zu sehen sind auf der Glaswand nicht nur Getreideähren, sondern auch das Wappen der Gemeinde.