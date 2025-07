Bereits zum 8. Mai gab es in diesem Jahr auf dem Holzmarkt eine Ausstellung. Eine weitere soll jetzt am 3. Oktober folgen.

Aschersleben/MZ - Am 3. Oktober 2025 gibt es die Deutsche Einheit seit 35 Jahren – und ebenso Jahre Sachsen-Anhalt. Ein doppelter Anlass, im Rahmen einer Ausstellung „35 Jahre – 35 Geschichten: Erfolgreich vereint“ auf diese Zeit zu blicken. Wie die Stadt Aschersleben mitteilt, werde die Wanderausstellung am 1. Oktober auf dem Holzmarkt der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Städte Aschersleben, Arnstein, Falkenstein/Harz und Seeland suchen 35 Geschichten von Menschen, die zeigen, wie sich das Leben, das Land und das Miteinander seit 1990 gewandelt haben – im Kleinen wie im Großen in der „Wir4Gemeinsam“-Region.

Die Ausstellungsidee lebe von den Beiträgen der Einwohner in der Region, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. In dieser wird dazu aufgerufen, Geschichten, Anekdoten und Schicksale einzusenden – als Texte, mit Bildern, als Video oder Audiodatei. Welche Gedanken und Erinnerungen verbinden die Menschen der Region mit der Wiedervereinigung? Welche persönlichen Geschichten wurden in den letzten 35 Jahren geschrieben?

Persönliche Erfahrungen und ehrliche Worte

Es gehe um persönliche Erfahrungen, ehrliche Worte und echtes Zuhören. Die Veranstaltung soll einen Raum für Begegnung schaffen – jenseits von unterschiedlichen Meinungen und Positionen. Lebenswege stünden im Mittelpunkt: individuell, berührend, widersprüchlich. Ein Dialogabend werde die Ausstellung begleiten und Gelegenheit bieten, eigene Erfahrungen zu teilen oder anderen zuzuhören.

Dieser Bürgerdialog unter dem Titel „Sprechen & Zuhören“ werde der Stadtverwaltung zufolge im Bestehornhaus stattfinden und gemeinsam mit dem Verein „Mehr Demokratie“ ausgerichtet werden. Der Bürgerdialog lädt alle Interessierten aus Aschersleben und der Region ein, gemeinsam auf 35 Jahre Deutsche Einheit und ihre persönlichen Lebensgeschichten zurückzublicken – mit all ihren Erfolgen, Verlusten und Wendepunkten. In moderierter Runde werde darüber gesprochen, wie sich das Leben seit der Deutschen Einheit verändert hat: Was bedeutet heute Heimat? Was musste ganz neu angefangen werden? Wie hat sich das Gefühl von Gemeinschaft gewandelt?

Einsendeschluss Mitte August

Eingeladen sind alle, die Lust auf Begegnung und Gespräch haben – unabhängig von Herkunft, Alter oder Meinung. Der genaue Termin des Bürgerdialoges im Oktober werde laut Stadtverwaltung rechtzeitig bekanntgegeben.

Einsendeschluss für alle Geschichten und Anekdoten aus den Städten Aschersleben, Arnstein, Falkenstein/Harz und Seeland ist der 15. August. Danach wird eine Jury die Einsendungen sichten und die 35 Geschichten auswählen, die dann Teil der Ausstellung werden.

Die Beiträge können per E-Mail unter [email protected] oder unter dem Kennwort „35 Jahre“ per Post bei der Stadt Aschersleben, Markt 1 in 06449 Aschersleben eingereicht werden. Auf den Internetseiten www.wir4gemeinsam.de und www.aschersleben.de steht zudem ein interaktives Formular zum Ausfüllen zur Verfügung.