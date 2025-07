Beim „Steinberg Festival“ an der Saigerhütte treten am Wochenende elf Bands auf.

Hettstedt/Mz. - Am Wochenende verwandelt sich der Sportplatz an der Saigerhütte in Hettstedt erneut in ein Mekka für Rock- und Metal-Fans, wenn das „Steinberg Festival“ stattfindet.