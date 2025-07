Bitterfeld/MZ. - Nach zahlreichen Bränden, die es seit dem 6. Juni dieses Jahres im Bereich Raguhn-Jeßnitz gegeben hat und bei denen von Brandstiftung ausgegangen wird, hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet.

Zum einen waren größere Waldflächen zwischen der Siedlung Heidekrug und der A 9-Anschlussstelle Dessau-Süd und dem Raguhn-Jeßnitzer Ortsteil Marke betroffen sowie Felder und Wiesen im Bereich der L 140/141 zwischen Salzfurtkapelle, Wadendorf, Löberitz und Siebenhausen. Hier kam es in fünf Fällen zu Brandausbrüchen, in den Waldbereichen insgesamt in neun Fällen. Die Feuerwehren der Region sind längst am Limit.

Lesen Sie auch: Alte Gaststätte in Roßdorf steht in Flammen - Bürgermeister Loth: „Die Situation scheint zu eskalieren“

Entdeckt wurde das Feuer zumeist in den Mittags- bis Nachmittagsstunden oder auch am frühen Abend. Eine Eingrenzung auf bestimmte Wochentage lässt sich nach Angaben der Polizei nicht vornehmen. Bislang ist ein Sachschaden von rund 300.000 Euro entstanden.

Die Polizei bittet diesbezüglich um Hinweise. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen zu Personen, die sich kurz vor Brandausbruch an den beschriebenen Orten aufgehalten haben, durch ihr Verhalten in Zusammenhang mit den Taten gebracht werden können oder offensichtliches Täterwissen preisgegeben haben.

Hinweise nimmt das Revier Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/30 10 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.