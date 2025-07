In Roßdorf ist am Donnerstagabend, 10. Juli, eine ehemalige Gaststätte niedergebrannt.

Alte Gaststätte in Roßdorf steht in Flammen - Bürgermeister Loth: „Die Situation scheint zu eskalieren“

Die Flammen schlugen meterhoch aus der ehemaligen Gaststätte in Roßdorf.

Roßdorf/MZ. - An der Muldensteiner Straße in Roßdorf (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist am Donnerstagabend, 10. Juli, eine ehemalige Gaststätte komplett ausgebrannt.

Das Feuer wurde gegen 21.30 Uhr gemeldet. Der Dachstuhl stand bei Eintreffen der ersten Kräfte in Vollbrand. Feuerwehren unter anderem aus Muldenstein, Jeßnitz, Retzau, Raguhn und Wolfen waren im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die L138 zwischen Jeßnitz und Muldenstein musste im Zuge der Löscharbeiten voll gesperrt werden.

Das Gebäude steht seit vielen Jahren leer.

Der Raguhn-Jeßnitzer Bürgermeister Hannes Loth (AfD) vermutete in einer ersten Reaktion eine Brandstiftung. „Nachdem Felder, Wälder und Lauben im Stadtgebiet brannten, scheint die Situation zu eskalieren“, schrieb Loth noch am Abend unter einem Brand-Video aus Roßdorf. „Bitte halten Sie die Augen offen.“

Zuletzt hatte es in Raguhn-Jeßnitz mehrere Lauben - und Waldbrände gegeben.