Feuerwehr in Raguhn-Jeßnitz am Anschlag - Welche Folgen die Dauereinsätze der letzten Tage haben

Raguhn/MZ. - Erst brannten Gartenlauben in Jeßnitz. Wenig später standen Getreidefelder und dann der Wald in der Mosigkauer Heide in Flammen. Es folgte der Brand eines leerstehenden Gasthofes in Roßdorf. Am Samstag wurde zu zwei tödlichen Verkehrsunfällen und zum Zusammenstoß zweier weiterer Fahrzeuge ausgerückt. Die Einsätze folgten im Stundentakt. Die Raguhn-Jeßnitzer Feuerwehr ist am Anschlag.