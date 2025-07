Wie der Notruf mit Bändern und Apps in Staßfurt klappt, warum jetzt auch Friedhöfe in Bernburg ein Kot-Problem haben, wieso den Binnenschiffern in Schönebeck der Abschied von einem Lehrer so schwerfällt: Im Ticker von Donnerstag, 10. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 9. Juli 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 10. Juli 2025.

Das ist neu am Donnerstag:

8.35 Uhr: Zu einem sommerlichen Konzert mit feuriger, leidenschaftlicher italienischer Barockmusik wird am kommenden Samstag um 15 Uhr in die Stadtkirche St. Cäcilia in Alsleben eingeladen.

Das Duo Vimaris – Mirjam und Wieland Meinhold – musiziert „Musica italiana“, unter anderem Sonaten, Arien, Canzonen, Toccaten und Concerti von Corelli, Torelli, Geminiani, Gentili, Pergolesi, Scarlatti, Marcello. Natürlich darf zum krönenden Abschluss der prominente Antonio Vivaldi nicht fehlen.

Mirjam Meinhold ist als Sopranistin am Deutschen. Nationaltheater Weimar engagiert, Wieland Meinhold ist derzeit Universitätsorganist in Erfurt/Weimar. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

Seit gestern ist sie da, die neue Folge: Den Podcast Salz Land Köpfe finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt.

Wir sind damit jetzt sowas von zweistellig: Sie finden dort jetzt schon elf Folgen. Mehr darüber, worum es mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis gegangen ist, erfahren Sie hier.

Ärger über meterhohes Unkraut in Pretzien

7.46 Uhr: Mangelnde Sorgfalt bei der Grünpflege wirft Pretziener Ortsbürgermeisterin Silvia Franke der Schönebecker Stadtverwaltung vor.

Unter anderem der Kreuzungsbereich am Park in Pretzien könnte Pflege gebrauchen, so Ortsbürgermeisterin Silvia Franke. (Foto: Paul Schulz)

Mitten im Ort sprießt Unkraut teils mehr als einen Meter in die Höhe. Den ganzen Ärger lesen Sie hier.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Wegen des Wetters: Freibad-Party verschoben

6.54 Uhr: Eigentlich hätte an diesem Sonnabend eine große Party im Ascherslebener Freibad Unter der Alten Burg stattfinden sollen. Die Badeanstalt wollte ihr 100-jähriges Bestehen feiern.

Aufgrund der Wetterprognose werden die Festlichkeiten allerdings nicht wie geplant stattfinden. Wie Jörg Widder, Geschäftsführer der Betreiber-GmbH Optimal, gestern mitteilte, soll das komplette Programm um exakt eine Woche verschoben werden.

Neuer Termin für die Hundertjahrfeier ist demnach Sonnabend, 19. Juli. Beginn ist 10 Uhr.

Notruf: Wie klappt es mit Uhren und Apps?

6.27 Uhr: Fitness-Uhren und Gesundheits-Apps sorgen schon lange für Zündstoff – die Gesundheitspolitik dieser Tage bringt auch den Hausnotruf in Verruf.

Ein Notruf kann Leben retten – geht er rechtzeitig bei Leitstelle, Sozial- und/oder Rettungsdienst ein. Zuletzt geriet der Hausnotruf in Verruf. (Symbolfoto: stock.adobe.com)

Was das für Senioren in Staßfurt bedeuten kann, erklären wir Ihnen hier.

In Bernburg liegen Häufchen auf den Gräbern

6.18 Uhr: Pietätlose Häufchen auf Friedhof II in Bernburg: Hundekot wird zunehmendes Problem auf den Gottesäckern.

Nicht alle Hundehalter nutzen eine Kottüte, um auf den Bernburger Friedhöfen die Hinterlassen ihres Tieres zu entsorgen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie die Friedhofschefin die Situation beurteilt und welche Konsequenzen drohen, wenn Lage sich nicht bessert, erklären wir Ihnen hier.

Kapitän Krumm verlässt die Brücke

5.56 Uhr: Der langjährige Lehrer für die Binnenschiffer ist in Rente gegangen.

Die Lehrer der Berufsschule unterschrieben auf dem Abschiedsgeschenk für Jörg Krumm. (Foto: Stefan Demps)

Mit Jörg Krumm verliert die Berufsschule einen Technik-Experten für Schiffe und Autos.