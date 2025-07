SLK live: Der Newsblog Das ist neu im Salzlandkreis

Disco auf dem Dorf und mehr gibt es rund um Staßfurt in diesem Sommer, der Kant-Stein in Calbe erwacht aus seinem Dornröschenschlaf, an der Roten Kirche in Waldau ruht die Baustelle: Im Ticker von Mittwoch, 9. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.