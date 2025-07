Bernburg/Magdeburg/MZ. - Was sein muss, muss sein: Vor dem großen feierlichen Empfang in der Magdeburger Staatskanzlei „schleifte“ ihn seine Tochter Anette (56) noch einmal in eine Bernburger Modeboutique. Schließlich sollte der Papa im feinsten Zwirn in der Landeshauptstadt erscheinen. Denn am gestrigen Dienstagnachmittag erhielt Lothar Galonska aus den Händen von Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff das Verdienstkreuz am Bande.

