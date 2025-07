Im Juni 2024 ist Carsten Wollmann als Neuling in den Ascherslebener Stadtrat eingezogen. Was er unterschätzt hat und warum ihn das Ehrenamt menschlich weiterbringt.

Aschersleben/MZ - Vor genau einem Jahr hat die MZ mit Carsten Wollmann gesprochen. Der Mittvierziger aus Mehringen war nach der Kommunalwahl am 9. Juni zum ersten Mal in den Ascherslebener Stadtrat eingezogen. Die Redaktion wollte damals wissen, welche Erwartungen er an das Amt habe, was er erreichen wolle und wie er sich die ehrenamtliche Arbeit als Widab-Stadtrat vorstelle. Wie geht es ihm heute, tausende Seiten Beschlussvorlagen und ungezählte Sitzungsstunden später? Hat er sich den Schwung von damals bewahren können?