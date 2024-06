Welche Ideen Carsten Wollmann als Stadtratsneuling in Aschersleben umsetzen will

Aschersleben/MZ - Carsten Wollmann war am Wahltag, am 9. Juni, gleich doppelt erfolgreich. Der 45-jährige Mehringer wurde nicht nur in den Stadtrat, sondern auch in den Ortschaftsrat seines Heimatdorfes gewählt. Im Stadtrat wird er die Reihen der Widab verstärken, die elf Mandate errungen hat und damit stärkste Kraft geworden ist.