Auszeichnung für Züchter Wie Martin Elze aus Trebitz seine große Ehre wegen der Post fast verpasst hätte

Bei der Versammlung des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter in Halberstadt wurde Martin Elze aus Trebitz zum Bundesehrenmeister ernannt. Beinahe hätte der frühere Welt-Champion die Urkunde aber gar nicht selbst in Empfang nehmen können. Was das mit der Briefzustellung zu tun hat.